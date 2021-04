하이트진로음료, '하이트제로0.00' TV 광고 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로음료는 국내 최초 올프리 맥주맛 음료 '하이트제로0.00'의 TV 광고 공개했다고 5일 밝혔다.

‘올프리, 하이트제로’를 콘셉트로 한 이번 광고는 알코올 완전 제로는 물론 칼로리, 당류, 나트륨이 제로이면서 맥주에 가장 가까운 맛과 청량감을 구현한 ‘하이트제로0.00’만의 특장점을 알리는 데 초점을 맞췄다. 광고 영상은 그룹 SF9 멤버 겸 배우 로운을 모델로 기용했다.

또한 ‘국내 최초 올프리’, ‘알코올 제로, 칼로리 제로, 당까지 제로’ 등 간결하면서도 임팩트 있는 메시지로 국내 무알코올 음료 브랜드 중 최초로 ‘올프리’를 기술적으로 성공시킨 하이트제로0.00만의 강력한 차별점을 집중 부각했다.

하이트진로음료는 올해 국내 무알코올 음료 시장 성장의 원년으로 보고, 광고 온에어를 통해 시장 성장에 주도적 역할을 하겠다는 계획이다.

실제 무알코올 음료를 선보인 일본의 경우 기린, 산토리, 아사히 등 주요 맥주 기업이 제품 출시 후 광고를 집행하여 4년 만에 7000억원 시장을 형성했다. 현재 일본 무알코올 맥주맛 음료 시장은 8500억원 수준으로, 일본 전체 맥주 시장의 3.3% 수준이다.

맥주의 본고장이라는 독일의 경우 무알코올 맥주 시장이 전체 맥주 시장의 16%에 달하며, 호주의 무알코올 맥주 시장은 전체 맥주 시장의 21%를 차지하고 있다. 하이트진로음료는 최근 주요 맥주사들의 참여로 국내 무알코올 음료 시장도 3~5년 안에 최소 2000억원까지 성장할 것으로 내다보고 있다.

