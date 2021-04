"사기당한 거 아니야?"…샤오미, 3억짜리 새 로고에 조롱 쏟아져

[아시아경제 김봉주 기자] 샤오미 창업주이자 CEO인 레이쥔은 지난달 30일 전기차 시장 진출을 발표하는 행사에서 새로운 로고를 공개했다.

샤오미의 'mi'는 그대로 두고, 기존 사각형 테두리를 원형으로 바꾼 형상이다.

레이 CEO는 2017년부터 로고 변경을 추진했고, 마침내 일본 유명 디자이너 겐야 하라의 도움을 받아 새로운 디자인을 만들어냈다고 밝혔다.

SCMP는 "샤오미는 로고 디자인 변경 비용을 밝히지 않았지만 중국 누리꾼들이 200만 위안(약 3억 4천만원)이라는 사실을 알아냈다"라고 전했다.

기존 로고와 비슷한 로고 디자인에 중국 누리꾼들은 "경찰 불러라" "나는 2천 위안에 할 수 있다" "사기당한 것 같다" 등의 반응을 보이며 조롱하고 있다고 전했다.

레이 CEO는 이러한 반응을 예상했다는 듯 바뀐 로고를 소개하면서 "원래 로고를 둥글게만 바꿔서 실망했습니까?"라고 말했다.

이어 "바뀐 로고가 자사의 내부 정신과 질의 향상을 상징한다"고 말했다.

일부에서는 샤오미의 새 로고를 둘러싼 논란과 관심이 이미 로고 디자인 비용을 상쇄하는 효과를 낳았다는 분석도 나오고 있다.

