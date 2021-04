속보[아시아경제 송승윤 기자] 중앙선거관리위원회는 4월 재·보궐선거 사전투표 첫날인 2일 최종 투표율이 9.14%로 집계됐다고 이날 밝혔다.

선관위에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된 사전투표에서 1216만1624명의 선거인 중 111만2167명이 투표를 마쳤다.

서울시장 선거에는 81만3218명이 참여해 9.65%의 투표율을 기록했고, 부산시장 선거에는 25만3323명이 투표해 투표율이 8.63%로 집계됐다.

