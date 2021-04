경기도, 권익委와 손잡고 이해충돌방지 제도 마련한다

이재명 "상식적이고, 부패와 특권없는 사회 만드는 것이 공직자 임무"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 국민권익위원회와 협력해 공직자의 부동산 투기 등을 근본적으로 차단하기 위한 이해충돌방지 제도를 마련한다. 또 공익ㆍ부패 신고자에 대한 적극적ㆍ선제적 보호도 추진한다.

이재명 경기도지사와 전현희 국민권익위원회 위원장은 2일 경기도청에서 이런 내용을 담은 '공정한 청렴사회 구현과 국민권익 증진을 위한 업무협약'을 체결했다.

이 지사는 "공직자의 본분은 공정한 질서를 유지하는 것이고, 국민들로부터 위임받은 권한을 행사하기 때문에 사적 이익을 위해 사용해서는 안 된다고 생각한다"며 "공직자들이 공적 권한을 남용해서 사익을 추구하고 강자들의 횡포에 부화뇌동하면 급격하게 사회체제가 무너지는 것을 실제로 경험한 만큼 공직자들이 본분을 지키고 청렴과 결백성을 지켜나가는 것이 중요한 과제"라고 강조했다.

이어 "현재 LH를 중심으로 한 공직자들의 부동산 투기를 바라보는 국민들의 마음이 아마도 생선가게를 고양이에게 맡겨놨더니 결국은 생선을 물고 도망가는 고양이를 보는 심정이 아닐까 싶다"며 "공정한 룰이 작동하는 상식적인 사회, 부패와 특권이 없는 그런 정상 사회를 만들어나가는 것이 우리의 직무다. 권익위와 함께 공정한 사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

전현희 국민권익위 위원장은 "국민권익위원회는 반부패 정책의 콘트롤타워로서 경기도와 같은 광역지자체를 비롯해서 각 기관과 긴밀히 협력해 공직 사회의 공정성과 청렴성을 강화하기 위한 대책을 추진하고 있다"며 "특히 경기도에서 반부패청렴 정책에 모든 공직자가 솔선수범하고 대책 마련을 함께 해주신다면 대한민국의 청렴도가 한 단계 더 도약하는 계기가 될 것으로 믿는다"고 밝혔다.

이날 협약에 따라 두 기관은 ▲공직자의 부동산 투기 등 공직자 이해충돌방지를 위한 제도마련 ▲적극적ㆍ선제적인 공익부패신고자 보호ㆍ신고 활성화 ▲공직자 청렴교육 강화 및 교육훈련기관을 통한 청렴교육 과정 운영 ▲행정심판, 옴부즈만 등 국민권익 구제 및 고충해결 ▲국민의 참여ㆍ소통을 위한 법령 제도개선 등에서 상호 협력하기로 했다.

현재 도는 부동산 투기 관련 반부패 조사단을 구성해 자체 실태조사를 진행하고 있다. 조사결과에 따라 위반자에 대한 엄정한 조치를 취하고 근본적 개선이 필요한 부분은 중앙부처와 협력해 대책을 마련할 계획이다.

도는 이번 협약이 공직자의 이해충돌방지 등 관련 대책 마련에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

앞서 경기도청렴사회민관협의회(공동의장 이재명 도지사, 송성영 경기시민사회단체연대회의 상임대표)는 지난 달 국회 정무위원회에서 심사 중인 '공직자의 이해충돌 방지법(안)'의 조속한 처리를 요구하는 결의안을 채택했다.

