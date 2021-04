[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 2일 오전 중랑구청 내에 설치된 사전투표소에서 4·7 재보궐선거 사전투표에 참여했다.

중랑구 사전투표소는 중랑구청, 중랑구민회관 등 총 16개다. 사전투표는 2일부터 3일까지 오전 6시부터 오후6시까지 진행되며 주소지에 관계없이 신분증만 있으면 어디서든 가능하다.

