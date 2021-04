[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행 디지털금융부문 이상래 부행장과 임직원들은 지난 1일 충남 당진시 석문면 소재 '위풍당당 농장' 을 찾아 영농철 일손돕기를 실시했다고 2일 밝혔다.

'위풍당당 농장'은 농협 청년농부사관학교를 졸업한 청년 농업인이 운영하는 약 2500평 규모의 스마트팜 오이 농장으로, 코로나19 장기화로 인한 근로자 수급에 어려움을 겪고 있다.

이날 농협금융지주·농협은행 디지털금융부문 임직원들은 오이 하엽 제거 작업과 오이 선별 작업, 주변 환경정리 등 일손돕기에 구슬땀을 흘렸다.

이상래 부행장은“코로나19 장기화로 근로자 수급 곤란 등의 어려움을 겪고 있는 농가에 도움을 드리고자 일손 돕기에 참여했다”며, “농협은행은 든든한 민족은행으로서 농업인과 함께하는 100년 농협을 실현하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr