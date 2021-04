조선대, 제57회 세무사 시험 3명 합격

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 최근 시행한 제57회 세무사시험(2차)에서 졸업생 3명이 최종 합격했다고 2일 밝혔다.

합격자는 경영학부 이정우, 김윤식, 이수재 졸업생이다.

지난 2008년 졸업한 이정우, 김윤식 졸업생은 직장 생활을 하는 중에도 세무사가 되겠다는 목표로 공부에 매진, 이번 시험에 합격했다.

올 2월 졸업한 이수재 합격생은 고등학교 시절부터 세무사를 꿈꿨으며, 지난 2013년 조선대 경상대학 경영학부에 입학해 세무사가 되기 위한 준비를 꾸준히 해왔다.

특히 이수재 합격생은 조선대 경상대학 고시반 ‘무진관’에서 1년 간 수학했다.

이수재 합격생은 “무진관에서 체계적으로 학습을 관리하고, 스터디 반으로 같은 계열의 시험을 준비하는 학생들과 정보 등을 교류한 덕에 최종 합격까지 갈 수 있었다”고 말했다.

조선대 관계자는 “조선대는 전문직 시험을 준비하는 재학생들에게 최적의 학습 환경을 제공하기 위해 다양한 고시반을 운영하는 등 지원을 아끼지 않고있다”고 했다.

