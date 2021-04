"조두순 부부 아닌 저희 장인어른, 장모님입니다" 사위 호소

[아시아경제 김소영 기자] 조두순이 마트에서 술을 구입했다는 목격담은 사진속 주인공이 조두순이 아닌 자신의 장인장모라는 사위의 글이 올라오면서 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다.

2일 한 온라인 커뮤니티에 사진 속 남녀의 사위라고 주장하는 누리꾼 A씨의 글이 올라왔다.

A씨는 '조두순 술 사즌 사진은 잘못된 사실입니다'라는 제목의 글을 올리며 "손이 다 떨리네요. 아침에 뉴스 보다가"라고 운을 뗐다.

그는 "우선 사진 속 인물은 조두순 부부가 아니다"라며 "평생 일만 하시다 은퇴하시고 편안하게 노후를 보내시는 우리 장인어른, 장모님이다"라고 밝혔다.

이어 그는 "장인어른이 쓰고 계신 모자는 제가 사드린 모자고 노란 아디다스 운동화도 제가 사드린 것"이라면서 "장인어른이 일하시면서 하지 못했던 머리를 길어보시겠다며 (머리를) 기르고 있는 상황이다"라고 설명했다.

그러면서 "지금 우리 장모님은 심장이 떨리고 손이 떨리셔서 어찌할 바를 모르고 계신다"면서 "무슨일 날까 걱정이다"라고 털어놨다.

A씨는 "(목격담 글이)삽시간에 퍼져나가 어떻게 해야할지 모르겠다. 당황스럽다"며 "이런 일이 우리 가족에게도 생길 수 있는 것에 다시한번 지금 이 시대의 공포를 느낀다"고 전했다.

그는 자신의 장인장모가 착용한 운동화와 모자 사진을 인증하며 "더 이상 퍼나르지 말고 글을 본다면 아니라고 적어주길 간곡히 부탁한다"고 말했다.

이에 대해 누리꾼은 "큰일날뻔 했네요. 글 올리신 분은 정중하게 사과하는 게 맞을듯", "사생활침해 심각하다", "얼마나 놀라셨을까"등의 반응이다.

이와 관련해 경찰은 조두순이 최근 두달 동안 외출을 한 적이 없다고 강조했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr