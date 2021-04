“XX들아, 내가 운전하는 거 봤냐?” 경찰에 욕설·음주측정 거부한 40대에 1800만원 벌금

울산지법, 끝까지 측정 거부 … “과거에도 음주운전 벌금형 있다”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “XX들아, 내가 운전하는 것 봤냐?”

음주 측정을 거부하고 경찰관에게 욕설한 40대에게 거액의 1800만원 벌금형이 떨어졌다.

울산지법 형사5단독 김정철 부장판사는 도로교통법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 벌금 1800만원을 선고했다고 2일 밝혔다.

울산지법에 따르면 A씨는 지난해 7월 밤 울산시 남구 한 도로를 운전하다 음주운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰관이 차를 세우게 하고 음주 측정을 요구하자 반발했다.

A씨는 경찰관을 향해 “네가 뭔데, 내가 운전하는 거 봤느냐”라며 욕설을 퍼부었다. 그리고는 A씨 입을 헹구기 위해 물컵을 가져온 경찰관의 팔을 치는 등 음주측정을 거부했다.

A씨는 계속 횡설수설 욕하며 측정을 거부하고 운전석에 앉아 버텼다.

경찰은 공무집행방해죄 등으로 A씨를 체포해 지구대로 데리고 갔지만, A씨는 끝까지 음주측정 요구를 거부했다.

재판부는 “A씨는 과거에도 음주운전으로 150만원 벌금형을 받은 적이 있다”고 판시하며, 음주측정 거부 행위 등에 대해 엄격한 법 적용을 밝혔다.

