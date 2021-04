윤석열 전 검찰총장이 4·7 서울시장 보궐선거 사전투표 첫날인 2일 서울 서대문구 남가좌1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.