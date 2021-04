‘맞춤형 침대 제작’ 슬립퍼, 5일 네이버 쇼핑라이브 진행

[아시아경제 이준형 기자] 침대 브랜드 슬립퍼는 오는 5일 네이버 쇼핑라이브를 진행한다고 밝혔다.

이번 쇼핑라이브는 슬립퍼의 두번째 방송이다. 이번 방송에서는 침대 헤드보드(등받이)와 파운데이션(하부 프레임)을 판매한다. 슬립퍼는 제품 금액별로 할인 쿠폰과 사은품을 제공한다.

슬립퍼는 지난해 출시한 맞춤제작 전문 침대 브랜드다. 소비자는 헤드보드 디자인, 침대 크기와 높이, 원단 및 색상, 원목 등급까지 취향에 맞춰 선택할 수 있다. 온라인몰 운영 방식으로 고품질을 유지하되 가격을 낮춰 고객 만족을 높였다는 게 슬립퍼의 설명이다.

정호영 슬립퍼 대표는 "코로나19가 장기화되며 침실은 숙면 공간에서 인테리어 공간으로 바뀌고 있다"면서 "침실 인테리어 수요가 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다.

한편 슬립퍼는 서울 역삼역 인근에 쇼룸도 마련했다. 쇼룸 방문시 3% 할인 혜택을 제공한다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr