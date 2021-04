미얀마 군부, 아웅산 수치 또 추가기소…최장 징역 38년

[아시아경제 조현의 기자] 미얀마 군부가 아웅산 수치 국가고문에게 공무상비밀엄수법 위반 혐의까지 추가하며 최장 징역 38년형을 선고할 명분을 만들었다.

수치 고문의 변호인단을 이끄는 킨 마웅 조는 1일(현지시간) 주요 외신에 "수치 고문이 문민정부 장관 3명과 자신의 경제 자문역으로 활동했던 호주인 숀 터넬과 함께 공무상비밀엄수법 위반으로 1주일 전 양곤 법원에 기소됐다"고 말했다.

수치 고문에 대한 범죄 혐의는 이에 따라 6개로 늘어났다. 군부는 그에 대해 지난 2월부터 수출입법·자연재해관리법 위반, 선동 혐의 및 전기통신법 위반으로 기소한 데 이어 최근엔 뇌물수수 혐의까지 더했다.

이번에 최장 징역 14년형에 처할 수 있는 공무상비밀엄수법 위반 혐의까지 더해지면서 6개 범죄 혐의가 모두 유죄로 인정되면 수치 고문은 최장 38년형을 받게 된다.

한편 변호인단 일원인 민 민 소는 이날 수치 고문에 대한 화상 심리에 참석한 뒤 기자들과 만나 수치 고문과 윈 민 대통령이 건강해 보인다고 밝혔다. 다만 두 사람이 현재 미얀마에서 벌어지고 있는 상황에 대해 알고 있는지는 명확하지 않다고 말했다.

그는 "두 사람에게 바깥에서 일어나는 일들을 알릴 수가 없었고 두 사람을 직접 만날 수도 없었다"고 했다. 수치 고문과 원 민 대통령에 대한 심리는 오는 12일까지 휴회했다.

