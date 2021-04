'드라마야? 광고야?'‥ 경기도, 中企 상품 알리기 'PPL' 효과는?

8부작 '시즌2' 방영 중

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 산하 경기도 주식회사는 "자사 유튜브 채널에서 방영 중인 웹드라마 '너와 결혼하기 싫은 8가지 이유'가 누적 조회수 13만 뷰를 넘어서며 인기를 끌고 있다"고 2일 밝혔다.

'너와 결혼하기 싫은 8가지 이유'는 4명의 남녀 주인공이 결혼과 연애를 주제로 제작된 로맨스 시트콤 '시즌2'다.

도 내 중소기업 제품 홍보를 위해 기획된 웹드라마에는 매회 경기도 중소기업이 만든 제품이 'PPL' 형식으로 등장한다.

제작사는 "영상 내 그래픽 자막과 영상 하단 스마트 스토어 링크를 게재해 PPL 효과를 더욱 높였다"고 전했다.

8부작 '시즌2'는 매주 목요일 '경기도주식회사' 유튜브 공식 채널에서 방영한다.

지난달 11일 첫 방송을 시작으로 현재 4회가 방영 중이며, 1·2회 조회 수는 평균 5만 뷰, 3회는 3만 뷰를 넘었다.

이석훈 경기도 주식회사 대표이사는 "시즌1에 이어 시즌2를 제작하며 많은 우수 제품들을 널리 홍보할 수 있었다"고 말했다.

한편 지난해 선보인 시즌1 '위험한 참견'에서는 40개 업체의 62개 제품이 등장했으며, 누적 조회 수 약 22만 뷰를 기록했다.

