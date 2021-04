신라스테이 서대문, 라운지·서재로 변신 '프라이빗 콘셉트룸' 선보여

신라스테이, 새로운 공간 '라운지 1705'와 '방구석 서재' 선보여

"빈백 소파, 빔 프로젝트, 미니 도서관 구성 프라이빗 라운지서 호텔콕"

전자책 리더기 제공 온택트 시대 걸맞은 '업그레이드 북캉스' 체험



[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이가 프라이빗한 숙박과 휴식을 위해 일반 객실과 차별화된 공간 '라운지 1705(Lounge 1705)'를 새로 선보인다고 2일 밝혔다.

'라운지 1705'는 신라스테이 서대문 온돌 객실을 새롭게 꾸민 콘셉트룸이다. 아기자기한 소품과 다채로운 아이템을 배치해 숙박이 아닌 소소한 모임과 문화 생활을 즐길 수 있도록 했다. 이용객들로 붐비는 호텔 라운지와 달리 하루에 한 팀만 단독으로 사용할 수 있는 것이 특징이다. OTT 연동 기기(셋톱박스)와 함께 큰 화면에서 영상을 감상할 수 있도록 미니 빔 프로젝터를 갖췄다. 맥주, 음료, 스낵 등으로 구성된 무료 미니바도 제공된다. 종이책과 전자책 리더기 및 교보문고에서 큐레이팅 한 여행 관련 도서 30권도 비치됐다.

'라운지 1705'는 공간 이용 혜택이 포함된 패키지 예약 고객에 한해 입장할 수 있다. '라운지 1705 방구석 스테이' 패키지는 라운지 이용 시점에 따라 2가지로 출시됐다.체크인 당일에 라운지를 이용할 수 있는 패키지는 ▲객실(1박) ▲라운지 1705(5시간 이용권, 체크인 당일 오후 5시~10시) ▲'라운지 1705' 무료 미니바 이용으로 구성됐다. 체크인 다음날 이용 가능한 패키지는 ▲객실(1박) ▲라운지 1705(4시간 이용권, 체크인 다음날 오전 10시~오후 2시) ▲라운지 1705 무료 미니바 이용 ▲레이트 체크아웃 오후 2시 특전으로 선보인다. 6월30일까지 신라스테이 서대문에서 이용할 수 있다.

'방구석 서재(Stay with Book)' 패키지도 함께 선보인다. 이용객 모두에게 전자책 리더기 대여 서비스가 제공된다. 패키지 이용 고객에게는 약 5만5000종 책을 권수 제한 없이 읽을 수 있는 무제한 이용권이 함께 제공된다. 6개월간 이용할 수 있다. ▲객실(1박) ▲교보문고 전자책 리더기 대여(1대) ▲교보문고 전자책 무제한 6개월 이용권(1매) ▲레이트 체크아웃 오후 1시(토요일 체크아웃 제외) ▲조식 TO GO 도시락(1인용) ▲COVA 커피(1잔, 테이크 아웃) ▲힐링 도서 (1권, 선착순 제공)으로 구성됐다. 5월31일까지 신라스테이 서대문에서 이용할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr





