美국무부 "대북정책 비핵화가 중심…동맹과 보조 맞출 것

[아시아경제 조유진 기자] 미국 국무부는 비핵화가 대북정책의 중심에 있을 것이라면서 북한에 대한 모든 접근은 한국과 일본을 포함한 긴밀한 동맹들과 보조를 맞춰 이뤄질 것이라고 말했다.

1일(현지시간) 네드 프라이스 국무부 대변인은 제이크 설리번 미 국가안보보좌관과 일본, 한국의 3자 회담을 앞두고 진행된 정례 브리핑에서 이 같이 밝혔다.

프라이스 대변인은 "현재 진행 중인 검토의 결론을 예단하고 싶지 않다"면서도 "우리는 미국의 대북 정책의 중심에 비핵화가 계속 있을 것"이라고 말했다.

프라이스 대변인은 2일 열리는 한미일 안보실장 첫 협의와 관련해 "(한국과 일본의) 입장을 직접 듣고 생각과 관점을 공유할 기회가 될 것"이라고 말했다.

그는 지난달 미국은 한미, 미일 양국 간 긴밀한 양자 협력의 중요성을 강조했을 뿐만 아니라 긴밀한 3자 협력이 긴요하다는 것을 강조했다면서 이번 회담을 보게 돼 기쁘다고 말했다.

프라이스 대변인은 이번 3자 협의가 정책 검토 과정에서 일종의 최종 단계인지 아니면 더 많은 협의가 필요할 지에 대한 질문에 "우리가 이전에 말했던 것을 넘어서고 싶지 않다"며 이는 "우리의 대북정책에 대한 검토가 결론에 도달하고 있다는 것"이라고 말했다.

그는 검토 과정 전반에 걸쳐 동맹국인 한국, 일본 뿐만 아니라 다른 파트너들과 협의했다면서 이번 협의는 이 검토가 마무리돼감에 따라 그 협의 과정의 반복이 될 것이라고 말했다. 다만 그는 그것에 대해 확고한 데드라인을 정하고 싶지는 않다고 말했다.

제이크 설리번 미 국가안보보좌관과 서훈 청와대 국가안보실장, 기타무라 시게루 일본 국가안보국장은 2일 워싱턴DC 인근 미 해군사관학교에서 만나 첫 3자 협의를 한다.

앞서 백악관 국가안보회의(NSC)는 성명에서 한반도의 평화와 안정 유지 등 다양한 이슈와 외교정책 우선순위가 논의될 것이라고 밝혔다.

한편 조 바이든 미 대통령은 지난달 25일 북한의 단거리 탄도 미사일 발사와 관련해 "유엔 안전보장이사회(안보리) 위반"이라고 비난하고, 미국은 북한과의 외교에 개방적이지만 북한이 문제를 확대하면 대응이 있을 것이라고 경고했다. 또 최종적인 비핵화를 전제로 외교적 노력을 기울일 것임을 시사했다.

바이든 대통령은 도널드 트럼프 전 대통령처럼 김정은 위원장을 만나는 것이 바이든 정부의 대북 외교적 접근에 포함될 것인지 묻는 질문에 "그의 접근 방식은 상당히 다를 것이며, 그의 의도는 아닐 것"이라며 만날 의사가 없다고 밝혔다.

이 같은 미국의 대응에 북한은 바이든 행정부가 잘못된 첫 걸음을 내디뎠으며 바이든 대통령의 발언을 "자위권 침해이며 도발"이라고 비판하며 깊숙한 적대감을 드러냈다고 외신들은 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr