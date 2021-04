[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 2일 지난해 11월~올해 2월 국내에서 제조되거나 수입된 신규 화학물질 80종의 명단을 공표했다고 밝혔다.

이 중 유해·위험 화학물질은 27종이다. 복통, 구토, 어지럼증 등 급성 중독 질환을 일으킬 수 있는 'B-9-안트라센보로닉산'도 포함됐다.

고용부는 화학물질의 유해·위험성과 노동자 피해 예방 조치 등도 함께 공표했다. 유해·위험 화학물질을 제조하거나 수입하는 사업주에게 환기 시설 설치 등 노동자 보호를 위한 적절한 조치를 하라고 통보했다. 또 유해·위험 화학물질의 정보를 사업장에 게시토록 했다.

