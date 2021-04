머스크 만우절 농담에 도지코인 수직 상승

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 만우절에 올린 트윗에 가상화폐 도지코인의 가격이 급등했다.

머스크는 1일(현지시간) 자신의 트위터에 스페이스X가 "문자 그대로의 도지코인을 문자 그대로의 달 위에 놓을 것"이라고 썼다.

머스크의 이날 트윗은 만우절 농담으로 추정됐음에도 도지코인은 순식간에 32% 급등했다.

머스크의 트윗은 우주선을 만드는 스페이스X가 도지코인을 달에 가져갈 거라는 의미가 될 수 있지만, 도지코인 값이 급등 할 것이라고 예상한 것으로 해석할 수도 있다.

가상화폐 매체 코인데스크는 "머스크의 트윗이 만우절 농담이든 아니든 도지코인 가격이 개당 0.053달러에서 0.070달러로 올랐다"라고 전했다.

도지코인은 2013년 소프트웨어 개발자가 재미 삼아 일본 시바견의 모습을 기반으로 만든 가상 화폐다.

머스크는 가상화폐 중에서도 도지코인의 상승을 주장하는 트위터 글을 여러 차례 올려 도지코인 값 급등을 유도한 바 있다.

