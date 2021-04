[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장 1일 오후 여의도 벚꽃길을 방문, 현장 점검에 나섰다.

채 구청장 이 날 여의서로(국회뒤편)에 마련된 봄꽃축제 종합상황실 및 행사장을 찾아 운영 현황과 통제 상황을 살피고, 근무중인 직원들을 격려하며 철저한 교통통제와 방역을 당부했다.

채현일 구청장은 "적극적인 ‘봄꽃 거리두기’로 구민의 생명과 안전을 지키는 데 총력을 다하겠다"고 전했다.

