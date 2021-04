[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 1일 오후 4·7 보궐선거를 위해 마련된 대림1동 사전투표소를 방문해 모의투표를 진행했다.

채 구청장은 이 날 대림1동, 당산2동 사전투표소를 방문해 투표 사무원을 격려, 코로나19 방역상황, 선거 준비 현황 등을 점검했다.

채현일 구청장은 투표관리관 및 사무원들에게 선거가 원활하게 진행될 수 있도록 현장 관리에 힘쓸 것을 당부했다.

