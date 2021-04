담양군, 해빙기 대비 건설 현장 일제 점검

1일부터 점검단 5명 투입…추락·굴착 등 안전관리 강화

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 1일부터 9일까지(7일간) 지반 약화 등으로 사고 위험이 커지는 해빙기를 대비해 건설 현장 안전사고와 부실시공 예방을 위한 관내 감리중에 있는 건설공사 현장점검을 실시한다고 밝혔다.

이번 점검은 도로, 건축물, 상·하수도 등 관내 10개 건설 현장을 대상으로 일제히 하며 군 안전건설과 및 법무 감사 공무원, 퇴직공무원, 건축사 등 총 5명으로 점검단을 구성해 투입한다.

주요 점검 사항은 가시설 설치의 적정성 등 안전관리 분야와 건설기계의 유효기간 경과 유무와 구조변경 여부, 품질관리자 미배치, 안전관리계획서 수립·이행 여부 확인 등의 감리업무이다.

또 코로나19 상황을 고려해 마스크 착용, 현장 출입자에 대한 증상 확인 절차 이행 등 건설 현장의 방역 수칙 준수 여부도 함께 점검할 계획이다.

점검 과정에서 안전관리가 미흡하거나 위법행위가 적발된 건설 현장은 공사 중지, 영업정지, 벌점, 과태료 부과 등 관련 법령에 따라 관용 없이 엄중히 조치할 예정이다.

심재경 안전건설과장은 “해빙기 중 안전사고 우려가 큰 비탈면, 지하굴착 등 취약공종이 포함된 건설 현장에 대한 꼼꼼한 점검을 통해 위험요인을 사전에 조치할 계획”이라며 “점검 여부와는 관계없이 모든 건설 현장이 사고가 발생하지 않도록 긴장감 있게 해빙기 안전관리에 임해 줄 것”을 당부했다.

