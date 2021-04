동국제강, 프리미엄 후판 브랜드 'DK-LP Plate' 신규 형상 초도 생산

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 13,200 전일대비 450 등락률 -3.30% 거래량 1,496,447 전일가 13,650 2021.04.01 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목동국제강, 외국인 3만 4000주 순매도… 주가 3.69%동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 2.4% ↑ close 은 프리미엄 이종 두께 후판 브랜드 'DK-LP Plate'의 신규 형상 2종을 초도 생산했다.

'DK-LP Plate'는 동국제강의 프리미엄 후판 브랜드로 압연 간 섬세한 강도 조절로 하나의 후판 안에 다양한 두께를 적용할 수 있다. 구조물 제작 시 추가적인 가공이나 용접, 검사 등이 필요 없어 원가절감 및 공기단축, 안정성 확보가 가능하다.

이번 신규 개발 형상은 한 장의 후판에 3가지 두께를 구현한 '3step type' 모델과 대칭형 구조 후판을 역으로 적용한 'Symmetry type' 2가지다. 동국제강은 지난 1월 상업화에 성공한 DK-LP Plate 2step type 모델에 대한 조선 고객사의 추가 형상 개발 요청에 따라 이번 신규 형상을 개발하고 초도 생산했다.

동국제강은 조선 고객사와의 추가 협의를 통해 제품 수준을 향상시키고 생산 방식을 고도화해 올해 본격적인 상업화를 진행할 계획이다. 아울러 DK-LP Plate 제품 라인업을 지속 확장하여 맞춤형 후판에 대한 고객사 수요에 대응해 나갈 방침이다.

동국제강은 2018년 JFE스틸과 포괄적 기술 협정을 체결하고 국내 최초로 후판 '이(異)두께 압연기술'을 도입한 바 있다. 그 후 조선사 등 수요가와 지속적인 기술 교류 및 마케팅 활동을 통해 후판 부문 기술 경쟁력을 지속 강화해 왔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr