[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 1일 중앙도서관 1층 동강홀에서 ‘심폐소생술 수료 과정’을 운영했다고 밝혔다.

1~4학년 재학생 20명이 대한적십자사 전문강사에게 ▲응급상황 시 행동요령 ▲환자 반응확인 ▲심폐소생술 ▲자동심장충격기(AED) 사용법 등을 배웠다.

수료 과정을 마친 학생들에게는 대한적십자사의 심폐소생술 수료증을 발급했다.

안민주 동신대 대학일자리센터장(직무대리)은 “교육을 받은 우리 대학 학생들이 산업현장과 일상생활에서 위급상황이 발생했을 때 신속한 대처로 소중한 생명을 구할 수 있길 바란다”고 말했다.

