도심서 ‘악취 폐기물’ 더 소각하겠다고? 기장군수, 낙동강유역환경청 1인 시위

오규석 군수, 의료폐기물소각장 증설변경허가 절대 안돼

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 오규석 부산 기장군수가 관내 의료폐기물 처리 증설 허가에 반대하는 1인 시위를 벌였다.

오 군수는 정관읍 용수리 의료폐기물중간처분업체인 NC메디㈜의 소각시설 용량증설 허가 반대를 주장하며 1일 오후 3시 창원시 낙동강유역환경청 앞에서 1인 시위에 나섰다.

오 군수는 낙동강유역환경청이 NC메디㈜의 의료폐기물 소각시설 용량증설 변경 허가를 절대로 받아들여서는 안 된다고 촉구했다.

기장군에 따르면 낙동강유역환경청이 1997년 정관택지개발예정지구 지정으로 정관신도시에 10만여명의 인구가 정주할 것이라는 사실을 알면서도 2005년 의료폐기물 소각시설을 신규 허가해 악취 등 주거환경에 악영향을 끼치고 있다는 것이다.

낙동강유역환경청은 의료폐기물중간처분업 허가기관으로 폐기물업체에 관한 모든 관리를 담당하고 있지만, 기장군은 업체 관리·감독에 관한 권한이 없어 폐기물 관련 법령을 위반하더라도 뾰족한 조치를 내릴 수 없는 실정이다.

지난 3월 16일 기장군수를 비롯한 군 관계자들은 관리·감독 기관인 낙동강유역환경청에 항의 방문해 소각장 증설을 반대하는 주민의견을 전달하고 소각장 증설변경허가서 반려를 강하게 요청했다.

이어 이날 오 군수는 1인 시위를 통해 증설 반대 입장을 다시 전달했다.

오 군수는 “15억원의 예산을 써가며 환경통합관제센터를 설립해 기장군 관내 악취 등 환경문제를 지켜보고 있는 상황”이라며, “소각용량 증설은 문제를 악화시키고 기장군의 노력을 헛되게 만드는 무책임한 행위”라고 주장했다.

또 “환경부와 낙동강유역환경청은 이후 발생할 모든 사태에 대한 책임을 전적으로 져야 할 것”이며, “기장군민의 경고와 분노를 무겁게 받아들여야 할 것”이라고 강조했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr