한국앤컴퍼니, 안종선 경영총괄사장 영입…"그룹 미래성장 주도할 것"

안 사장은 한국앤컴퍼니의 지주사 경영 총괄과 함께 신설되는 ES(에너지 솔루션)사업본부를 담당하며 그룹의 미래 성장과 글로벌 스마트 에너지 솔루션 사업을 주도하게 된다.

특히 한국앤컴퍼니와 한국아트라스비엑스 흡수합병 절차가 완료됨에 따라 ES사업본부의 신성장 동력 발굴, 비즈니스 경쟁력 강화, 경영효율성 극대화 등에 집중할 계획이다.

안 사장은 삼성전자와 글로벌 경영 컨설팅 기업 맥킨지, ㈜두산을 거쳐 두산인프라코어에서 전략기획실, 기획조정실, 영업본부 등을 이끌어왔다.

특히 두산인프라코어 시절 혁신적 경영 마인드와 강력한 실행력을 바탕으로 건설장비 사업의 턴어라운드를 주도하고 지속가능 성장의 발판을 마련하는 등 위기 대응 능력에 강점을 가지고 있다고 한국앤컴퍼니 측은 전했다.

한국앤컴퍼니는 안 사장의 글로벌 리더십과 비즈니스 솔루션 전문성을 바탕으로 그룹의 성공적인 미래 전략과 지속 성장이 실현될 수 있도록 아낌없는 지원을 이어나갈 방침이라고 설명했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr