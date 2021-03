11번가, 해외직구 상품 ‘선물하기 서비스’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 1일 e커머스 업계 최초로 해외직구 상품을 대상으로 선물하기 서비스를 시작했다고 밝혔다. 해외 브랜드 인기 패션잡화, 가전, 건강식품 등 2400만여 개 해외직구 모든 상품을 간편하게 선물할 수 있다.

보내는 사람은 기존 선물하기 서비스 이용 방식과 동일하게 선물을 골라 보내고, 받는 사람이 배송지 입력 단계에서 관세청이 발급하는 개인통관고유번호를 입력하면 된다. 받는 사람이 11번가 회원 여부와 관계없이 발송된 문자나 카카오톡의 링크에서 선물 받을 주소를 입력할 수 있어 회원가입이나 회원 로그인 등 번거로운 절차가 없어 편리하다.

11번가는 오는 30일까지 해외직구 상품 선물 시 적용 가능한 11% 할인(1만5000원 이상 최대 5000원)쿠폰을 매일 오전 9시에 선착순으로 발급한다.

11번가 관계자는 “비대면 선물이 일상화되면서 다채롭고 차별화된 선물 품목에 대한 관심이 높아진 가운데 업계 최초로 선보이는 해외직구 선물하기 기능을 많은 고객 분들이 선호할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

