[아시아경제 조현의 기자] 미국의 3월 ADP 비농업 부문 고용자 수 증가치가 예상치를 하회한 것으로 나타났다.

31일(현지시간) ADP 고용보고서에 따르면 미국의 이달 비농업 부문 고용자 수 증가치는 51만7000만명으로, 예상치 55만명을 밑돌았다.

