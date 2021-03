[아시아경제 이정윤 기자] 초등학교 시절 후배에게 성폭력을 가했다는 의혹을 제기한 이들을 형사 고소한 기성용이 31일 경찰에 출석해 약 5시간 동안 고소인 조사를 받았다.

이날 기성용은 이날 오후 8시께 조사를 마치고 서울 서초경찰서를 나서며 "사실대로 다 진술했고 충분히 얘기했기에 잘 수사해주실 거로 생각한다"고 말했다.

입증 자료를 경찰에 전달했는지 묻는 질문에는 "저희들이 제출할 수 있는 건 다 했다"고 답했다.

앞서 기성용은 이날 오후 경찰에 출석하면서 "일어나지 않은 일을 증명하는 게 쉽지 않겠지만 수사기관에서 철저히 조사해 주실 거라 믿고 있다"고 말했다. 이어 "진실의 힘을 믿는다"며 조사에 성실히 임하겠다고 전했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr