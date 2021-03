웅진그룹은 31일자로 정기 임원인사를 단행했다. 2021년 정기 임원 인사의 내용은 아래와 같다.

▲웅진씽크빅 〈승진〉

▷이재진 대표이사 부사장 ▷최삼락 IT개발실장 상무 〈신규선임〉 ▷김영진 플랫폼사업본부장 상무보 ▷신동해 단행본사업본부장 상무보

▲렉스필드 〈승진〉

▷송호정 대표이사 부사장

▲웅진(IT) 〈신규선임〉 ▷이상용 ERP사업본부장 상무보

