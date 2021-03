[아시아경제 오주연 기자] 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 56,700 전일대비 300 등락률 -0.53% 거래량 72,874 전일가 57,000 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-30일[e공시 눈에 띄네]코스피-15일[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 는 서봉덕 주택재개발정비사업조합과 대구광역시 남구 봉덕동에서 1283억원 규모의 공급계약을 체결했다고 31일 공시했다.

