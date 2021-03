충남, 학교급식에 지역 수산물 공급 확대…공급률 15% 목표

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 학교급식에 지역 수산물 공급을 확대한다.

도는 내달부터 15개 시·군별 학교급식센터와 지역 수산물 공동구매 사업영역을 확대한다고 31일 밝혔다.

앞서 지난해 도는 시범사업으로 학교급식에 지역산 흰다리새우, 전복, 꽃게 등 8개 품목을 공동구매해 공급했다.

시범사업으로 지난해 지역 수산물 공급률은 애초 1%대에서 6%대로 높아졌다.

여기에 올해는 공동구매 품목을 15개로 확대해 지역 수산물 공급비율을 15%까지 끌어올린다는 게 도의 복안이다. 신규로 포함될 공동구매 품목에는 가자미, 대구, 주꾸미 등이 포함된다.

도는 2019년 관내 초·중·고에 무상급식을 도입 완료했다. 또 시·군, 충남도교육청 등과 함께 무상급식 예산을 지원하고 있다. 지난해 지원한 무상급식 예산은 총 1635억원인 것으로 집계된다.

도 관계자는 "지역 수산물 공동구매 사업은 합리적인 가격에 우수 식자재를 공급한다는 점에서 의미가 있다"며 "특히 공동구매로 유통비용을 낮추면 지역산 수산물 공급률을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

