[아시아경제 이승진 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스비비큐(BBQ)는 지난해 영업이익 550억원을 기록했다고 31일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 32.1% 증가한 3256억원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 219% 증가한 550억원으로 역대 최고치다.

BBQ 측은 지난해 코로나19 영향으로 외부활동을 자제하는 분위기가 형성되고 재택근무가 확산하며 매출이 증가한 것으로 보고있다.

특히 윤홍근 제너시스비비큐 회장이 직접 유튜브 예능프로그램 '네고왕'에 출연하며 소비자 관심을 높인 영향이 큰 것으로 분석했다. 지난해 네고왕 방송 직후인 광복절 연휴(14일~17일) 기간 매출은 113억원을 기록했는데, 이는 전년 대비 151% 증가한 수치다.

