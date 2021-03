홍준표 "모든 공직자 재산등록? 부패에서 공직자 해방시켜줄 것"

[아시아경제 이주미 기자] 정부가 부동산 투기 근절을 위해 내놓은 '공직자 재산등록 확대' 방안에 대해 홍준표 무소속 의원은 "공직자를 부패로부터 해방 시켜줄 것"이라고 주장했다.

홍 의원은 31일 자신의 페이스북을 통해 "모든 공직자의 재산 공개 확대 조치는 뒤늦은 조치이지만 바람직한 방향이다. 당당한 공직자를 만들어 가는 중요한 계기가 될 것으로 본다"며 이같이 평가했다.

그는 "1993년 슬롯 머신 사건 관련으로 구속된 엄삼탁 전 병무청장의 뇌물혐의 단서는 공직자 재산공개 시 부동산 취득 경위를 추적해 알아낸 것"이라며 "그해부터 시행된 고위 공직자 재산공개제도는 혁명적인 개혁 정책"이라고 했다.

그러면서 "(재산공개제도는) 고위 공직사회 부패를 막는 중요한 계기가 됐으며 인사청문회 때마다 단골로 검증받는 소재가 됐다"고 덧붙였다.

아울러 부동산 투기 관련 국회의원 조사에 대해서도 "민주당은 국회의원 전수조사를 국민권익위원회에서 하자고 하고 야당은 이를 부당하다고 한다"며 "당당하다면 어느 기관에서 한들 무슨 문제가 되겠느냐"고 주장했다.

이어 "모든 국회의원은 우선 권익위 조사부터 받아 보자"며 "모두 부동산 단두대에 올라가서 공직생활 내내 부동산 거래 상황을 한번 검증받아 보자"고 제안했다.

앞서 정부는 지난 29일 '부동산 투기근절 및 재발방지대책' 중 하나로 공직자 재산등록 범위를 대폭 확대하는 방안을 발표했다. 이에 따르면 기존 4급 이상 공무원과 공기업의 장·부기관장, 상임이사·감사 등으로 한정됐던 공직자 재산등록의무제 대상이 9급 공무원과 공공기관 직원까지 확대된다.

이주미 기자 zoom_0114@asiae.co.kr