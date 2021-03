신한銀, 경기도시장상권진흥원과 MOU 체결…"도내 소상공인 지원"

경기도내 소상공인 지원을 위한 상호 협력 및 공동연구 업무협약

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 경기도내 소상공인과 자영업자 지원을 위해 경기도시장상권진흥원과 소상공인 지원을 위한 상호 데이터 교류 및 공동연구 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

경상원은 상권영향분석서비스, 골목상권·전통시장 혁신성장 지원 등을 통해 경기도내 소상공인 및 자영업자의 경영 지원을 목적으로 2019년 설립된 경기도 산하 공공기관이다.

이번 업무협약을 통해 신한은행은 경상원에 지역단위 기반 저축통계 데이터를 제공하고 경상원은 이를 기반으로 상권영향분석시스템을 고도화해 소상공인 지원 정책에 활용할 계획이다.

또한 경상원과 함께 도내 소상공인 및 자영업자의 생존력을 높일 수 있는 방법을 공동연구과제로 삼고 ▲상권분석 빅데이터 ▲새로운 알고리즘 ▲소상공인 및 자영업자 지원 통계 등을 개발해 나갈 계획이다.

경상원의 ‘상권영향분석시스템’은 상권영향 분석서비스 홈페이지에 접속해 서비스를 이용하고자 하는 누구나 활용할 수 있다.

이홍우 경상원장은 “4차산업 혁명 시기에 소상공인 및 자영업자를 위한 빅데이터 개발 및 활용을 통해 코로나19 위기상황에 대한 지원정책 수립에 최선의 노력을 다하겠다”며, “경상원은 꾸준한 연구와 다양한 지원 사업을 통해 소상공인과 자영업자의 사회안전망 구축에도 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

진옥동 신한은행장은 “경상원에서 추진하는 사회안전망 구축을 위한 공동연구 사업에 적극 참여해 소상공인 및 자영업자의 위기 극복에 힘을 보태고자 한다”고 말했다.

