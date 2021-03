[종합]"30년 번 돈이 내 것이 아니었다" 박수홍, 친형 횡령 의혹 인정

"형 가족 명의로 운영된 전 소속사에 금전적 피해"

박수홍 친형 A 씨, 약 30년 동안 박수홍 재산 관리

약 100억원 거액 가로채

박수홍 "부모님은 이런 분쟁 사실 전혀 몰라"

[아시아경제 온라인이슈팀] 코미디언 박수홍(51)이 가족으로부터 거액의 금전적 피해를 입은 사실을 고백하면서 파문이 일고 있다. 박수홍의 친형·형수는 자신들의 명의로 박수홍의 전 소속사를 운영하며 수십년 동안 돈을 가로챈 것으로 전해졌다. 이 같은 사실이 알려지자 연예계에서는 박수홍을 향한 위로가 이어지고 있다.

박수홍은 지난 29일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 "최근 저와 가족에 대해 온라인 상에 돌고 있는 이야기로 많은 분들께 심려를 끼친 점 진심으로 사과드린다"며 운을 뗐다.

이어 "이는 전 소속사와 문제 이전에 가족의 문제"라며 "전 소속사와의 관계에서 금전적 피해를 입은 것은 사실이며, 그 소속사가 제 형과 형수의 명의로 운영돼 온 것 또한 사실"이라고 밝혔다.

이어 "30년의 세월을 보낸 어느 날 제 노력으로 일궈온 많은 것들이 제 것이 아닌 것을 알게 됐다"며 "큰 충격을 바로 잡기 위해 대화를 시도했지만 현재까지 오랜 기간 답변을 받지 못한 상황"이라고 설명했다.

그러면서 "지금은 그동안 벌어진 일들에 대한 객관적 자료를 확보하고 다시 한번 대화를 요청한 상태"라며 "마지막 요청이기에 이에도 응하지 않는다면 저는 더 이상 그들을 가족으로 볼 수 없을 것"이라고 강조했다.

해당 사건은 최근 박수홍과 반려묘 '다홍이'가 함께 출연하는 유튜브 채널에 한 누리꾼이 박수홍 친형의 횡령 의혹을 제기하는 글을 게재하면서 알려졌다.

당시 이 누리꾼은 "박수홍이 30년 전 친형에게 매니저 일을 하게 했고 모든 자산 관리도 맡겼지만 100억대의 재산이 친형과 형수 등 몫으로 사라진 걸 최근에야 알게 됐다"며 "박수홍의 출연료 등 모든 돈 관리를 형이랑 형수가 했다. 박수홍이 버는 돈이 그들의 생계였고, 돈줄이 끊기는 것에 극도로 불안감을 느껴 박수홍의 결혼을 평생 반대했다"고 주장했다.

또 "박수홍 앞에선 돈을 다 지켜주고 자산 모아주고 불려준다고 얘기하고 살았고 앞에선 안 쓰는 척 평생 연기했다"며 "그걸 믿었던 박수홍은 뒤늦게 자신의 통장, 자산 상황을 확인하고 그게 다 형, 형수, 그 자식들 이름으로 되어 있는 것을 확인한 것"이라고 덧붙였다.

이 누리꾼의 주장을 취합하면, 박수홍의 친형 A 씨는 박수홍이 지난 30년 동안 일해 온 1인 기획사의 매니저로 근무했다. A 씨는 박수홍이 방송·광고 등 여러 활동을 통해 창출한 수익을 관리하는 척하면서 이를 자신의 가족 명의로 등록, 가로챈 뒤 최근 잠적한 것으로 보인다. A 씨가 박수홍으로부터 가로챈 금액은 약 100억원에 이르는 것으로 전해졌다.

다만 박수홍은 이번 횡령 사건이 자신의 부모님과는 아무 연관 없다는 사실을 분명히 했다. 그는 인스타그램에 쓴 글에서 "꼭 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 부모님은 최근까지 이런 분쟁을 전혀 알지 못했다는 것"이라며 "제가 가장 괴로운 부분은 부모님께 큰 심려를 끼쳤다는 것이다. 부모님에 대한 무분별한 비난과 억측은 멈춰주시길 진심으로 부탁한다"고 당부했다.

한편 이 같은 사실이 알려지자 연예계에서는 박수홍을 향한 위로가 이어졌다.

모델 겸 배우 이영진, 방송인 장영란 등 박수홍의 동료들은 그의 인스타그램 계정에 "오빠 힘내라", "힘내세요" 등 응원하는 댓글을 남겼다.

누리꾼들 또한 "기운 차리시고 지금은 본인을 우선으로 생각하셨으면 합니다", "꼭 싸워서 다 찾으시고 이기시기를 바랍니다", "가족이라도 아닌 것은 단호하게 대처해야 합니다" 등 위로하는 글을 남겼다.

