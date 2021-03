은평구 반려동물 돌봄, 문화교실, 문화축제 등 신규사업 추진

반려동물 동반 가구 증가 추세 가족정책과로 조직 개편 후 정책 입안

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)가 국민 10가구 당 3가구 이상 반려동물과 함께 사는 시대에 반려동물 관련 새로운 사업을 전개해 주목받고 있다.

은평구는 반려동물 동반 가구가 증가하면서 유기동물의 적절한 관리와 반려동물에 대한 중장기 정책방향과 수립, 이에 따른 신규사업을 펼치기 위해서 기존 일자리경제과 동물보호팀을 가족정책과 소속으로 바꾸고, 명칭도 반려동물팀으로 명명했다.

반려동물 인구가 증가하고 동물복지에 관한 주민들의 관심이 높아지면서 반려동물은 가족이라는 개념이 확실히 자리잡히고 있다.

이에 은평구는 반려동물팀 신설로 본격적인 신규 사업을 전개하는 것이다.

먼저 취약계층 대상 반려동물 돌봄사업이 진행된다. 오는 2021년5월부터 12월까지 이뤄지는 돌봄사업에는 취약계층이 반려동물과의 건강한 유대로 정신적·심리적 안정 등에 도움을 주기 위해 마련된 사업이다.

반려동물의 돌봄 자격있는 직원이 필요한 취약계층에 찾아가 동물복지 서비스를 제공한다.

반려동물 키우기는 유익한 정보가 큰 힘이 된다. 종종 반려동물을 키우는 가구와 키우지 않는 가구 사이에 갈등도 나타나는데 반려동물 문화교실을 통해 주민들간 소통의 장 마련 및 반려동물에 대한 이해도 향상을 통해 동물과 사람 모두가 행복한 은평을 만들려고 한다.

구체적인 사업으로는 연 1회 명사초청 반려동물 펫티켓 교실인 ‘은평 톡톡’, 50가구 대상 반려견 1:1 전문클리닉 ‘은평 댕댕이 스쿨’ 찾아가는 반려동물 홈케어 서비스 ‘찾아갈 개’ 등을 15가구 대상으로 한다.

또 성숙한 반려동물 문화조성에 기여하기 위해 ‘반려동물 문화축제’를 계획중이다.

이밖에도 동물등록률을 제고하기 위한 ‘반려견 내장형 동물등록비 지원사업’, ‘유기동물 보호사업’, 길고양이 중성화사업 등 동물보호사업을 추진중이다.

김미경 은평구청장은 “반려동물은 하나의 생명으로서 사람과 더불어 살아가는 가족의 일원”이라며 “구는 반려동물에 관심을 갖고 동물문화센터 개설을 비롯한 다양한 반려동물 사업을 지속적으로 하겠다”고 밝혔다.

