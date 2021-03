수원에 '고품격 생태수목원' 두 곳 조성된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 수원에 '고품격 도심형 생태수목원' 두 곳이 조성된다.

수원시는 장안구 천천동 일원에 '일월 수목원'(가칭)을, 영통구 원천동 일원에 '영흥수목원'(가칭)을 각각 조성한다고 31일 밝혔다.

두 수목원 모두 오랜 준비를 거쳐 지난해 하반기에 공사를 시작했고, 차질 없이 사업이 진행되고 있다. 2022년 준공 목표다.

일월수목원은 일월공원 내 10만1500㎡ 규모로 조성된다. 체계적인 식물 수집ㆍ연구, 생태 보전, 생태 교육 등 공익적인 역할을 하는 수원시의 '생태랜드마크 수목원'으로 조성된다.

이에 따라 이 곳에는 '생태정원'과 '웰컴정원', 전시온실, 방문자센터 등이 들어선다. 공사는 지상 1층ㆍ지하 1층 규모 방문자센터 건립을 시작으로 예정된 공정에 따라 순차적으로 진행된다.

일월수목원은 광교산ㆍ칠보산 등에 자생하는 수원시 주요 식물자원, 희귀ㆍ멸종위기 식물자원을 계승ㆍ보존하는 역할도 한다. 수원시와 연관된 식물자원을 수원시의 역사ㆍ문화와 접목해 '스토리텔링' 형식으로 방문객들에게 소개할 계획이다.

영흥수목원은 14만5400㎡ 규모로 조성된다. 논 경작지, 둠벙ㆍ산림 등 기존 자연생태 환경을 최대한 보존하고 활용할 예정이다. 정원을 전시하고, 생활 속 식물 가꾸기 문화를 보여주는 '정원문화 보급형 수목원'이다.

이 곳에는 3422㎡ 규모의 비지터(방문자) 센터와 전시온실, 주제정원, 생태숲 등이 들어선다.

주제 정원은 기존 논경작지의 일부를 남겨 경관을 전시하는 '논 전시원'과 다양한 수국(水菊)을 볼 수 있는 '수국원', '그래스원', '암석원' 등으로 구성된다.

기존 숲은 중부온대수림의 천이(遷移) 과정을 전시하는 '생태숲'으로 조성된다. 숲속 체험 프로그램도 운영된다.

영흥수목원이 들어서는 영흥공원은 1969년 공원 지정 후 재정 확보의 어려움으로 인해 공원으로 조성되지 못했다. '도시공원일몰제' 시행에 따라 2020년 7월까지 공원을 조성하지 않으면 도시공원에서 해제돼, 난개발을 막으려면 공원 조성이 시급한 상황이었다.

수원시는 '민간공원 특례사업' 방식을 전국 최초로 추진해 영흥공원을 조성하기로 했다. 민간공원 특례제도는 장기 미집행 도시공원을 민간자본으로 조성한 후 수원시가 기부채납을 받는 형식이다. 공원 조성에 투입되는 막대한 예산을 절감하고, 난개발을 방지하는 효과가 있다.

시 관계자는 "수목원은 그 도시의 문화적 수준을 보여주는 공간"이라며 "일월ㆍ영흥수목원이 시민들과 호흡하며 수원의 품격을 보여주고, 자연을 보전하는 특별한 공간으로 조성하겠다"고 전했다.

