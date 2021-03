경기도, 위기가구 한시지원 6월말까지 연장

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19로 생활에 어려움을 겪는 위기가구 지원을 위해 한시 도입한 '경기도형 긴급복지제도' 운영을 오는 6월30일까지 연장한다.

경기도는 지난 1월 중위소득 100% 이하(4인 가구 기준 월 소득 487만원) 위기 도민을 위한 '경기도형 긴급복지제도' 지원 대상 재산 기준을 기존 시 지역 2억5700만원, 군 지역 1억6000만원에서 시 지역 3억3900만원, 군 지역 2억2900만원으로 각각 완화했다. 금융 기준 역시 기존 1000만원에서 1731만4000원으로 낮췄다.

지원 대상 가구는 ▲주 소득자의 사망, 가출, 행방불명, 구금 등으로 가구 생계가 곤란한 경우 ▲주 소득자가 중한 질병 또는 부상을 당한 경우 ▲고용보험 수혜마저 끊긴 1개월 이상 소득상실 가구 ▲30% 이상 소득 감소 영세 소상공인 등이다.

4인 가구 기준 월 생계비 126만원과 중한 질병에 걸릴 경우 500만원 이내 입원비를 지원받을 수 있다.

긴급복지 지원 신청은 주민등록 주소지 읍ㆍ면ㆍ동 행정복지센터를 통해 할 수 있다.

도는 향후 상황에 따라 추가 기간 연장도 적극 검토하기로 했다.

도는 아울러 생계 위기가구를 지속적으로 발굴을 위해 지역사회보장협의체 등을 활용할 계획이다.

이병우 도 복지국장은 "긴급복지 한시적 기준 완화의 기간 연장을 통해 코로나19 장기화로 생계에 어려움을 겪고 있는 도민들이 적절한 도움을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 도는 코로나19 등으로 인한 도내 생계 위기가구 증가에 따라 지난해 세차례에 걸쳐 '경기도형 긴급복지' 지원 기준을 완화해 국가 예산을 포함한 약 1148억원을 17만4646가구에 지원했다. 이는 2019년 지원금 530억원의 2.2배다.

