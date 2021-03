한진 물류차량에 SK 친환경윤활유 쓴다

[아시아경제 최대열 기자] 물류회사 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 43,450 전일대비 400 등락률 -0.91% 거래량 56,273 전일가 43,850 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 SK루브리컨츠-㈜한진, 탄소 감축 위해 '윤활유 협력'한진 "숙소로 여행용품 받아보세요"…'간편여행' 서비스 선봬한진, 경영권 방어 성공 close 이 쓰는 차량에 SK루브리컨츠의 친환경 윤활유를 쓰기로 두 회사가 합의했다.

30일 ㈜한진과 SK루브리컨츠는 이 같은 내용을 담은 업무협약을 맺었다. 협약에 따라 친환경 윤활유를 쓰면 물류·수송차량의 이산화탄소를 줄이는 것을 비롯해 에너지 절약, 유해물질 저감, 자원 순환성 향상 등이 가능할 것으로 두 회사는 내다봤다. 이종산업간 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실행한다는 공동 목적에 따라 이행된 첫 사례라는 평이 나온다. SK루브리컨츠가 친환경 윤활유 제품과 교체비용을 지원하고 이를 쓴 화물차량의 연비와 이산화탄소 배출결과를 분석한다.

기존 차량과 비교해 개선효과를 분석한 후 도입을 늘릴 계획이다. SK 측에 따르면 친환경 윤활유를 쓰면 택배 차량 한 대 기준으로 연간 이산화탄소 배출을 3.7t 정도 줄인다. 이날 SK서린빌딩에서 열린 협약식에는 노삼석 ㈜한진 사업총괄 대표, 조현민 미래성장전략·마케팅 총괄 부사장, 차규탁 SK루브리컨츠 사장 등이 참석했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr