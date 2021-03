[아시아경제 박형수 기자] 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 70 등락률 +0.77% 거래량 133,098 전일가 9,130 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 제이엘케이, 인크루트알바콜과 5600만원 규모 데이터가공 플랫폼 공급계약제이엘케이, 외국인 2228주 순매수… 주가 5.2%제이엘케이, 인공지능 허혈성 뇌졸증 진단 시스템 특허권 취득 close 는 김동민 단독 대표이사 체제로 변경한다고 30일 공시했다. 회사 측은 기술 혁신 및 매출 확대을 위한 역량 집중과 주주가치 제고를 위한 대표이사 변경이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr