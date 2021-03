산청군, 어르신 복지실천 시범사업 … 농촌사회 새로운 활력

농촌 어르신이 키운 봄꽃, 대도시 건설 현장 납품

화분 1200여 개·800만원 규모…공동 화훼농장 성장



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 농촌지역 어르신들이 손수 기른 봄꽃이 대도시의 건설현장으로 납품되는 등 농촌사회에 새로운 활력이 되고 있다.

산청군은 ‘농촌 어르신 복지실천 시범사업’의 하나로 추진한 단성면 관정마을 ‘공동 화훼농장’에서 생산한 화분 1200여개가 경기도의 한 대형 건설현장으로 납품됐다고 30일 밝혔다.

이번에 납품한 화분은 ‘소로카바’와 ‘폭스트롯’ 등 5개 화훼 품종으로 약 800만원 상당이다.

단성면 관정마을 ‘공동 화훼농장’ 어르신들은 지난해 8월에도 양산시 석린근린공원 조성공사 현장 등 경남도내 10여 곳의 건설현장에 화분을 납품 한 바 있다.

군은 단성면 관정마을의 ‘농촌 어르신 복지실천 시범사업’은 2019년부터 3년째 운영되고 있다.관정마을 어르신들은 화훼재배 시설관리와 꽃 재배능력 향상을 위해 관련 공동체 교육프로그램도 이수했다.

군은 이번 시범사업이 본격적인 마을사업으로 발전할 수 있도록 판로확대 등에 힘써 안정적인 마을단위 사업 체계를 구축할 예정이다.

이 사업은 농촌노인의 보유기술, 솜씨 등의 자원을 활용한 소일거리 사업화로 마을공동체 문화 조성 등 농촌노인으로 활력을 증진시키기 위해 마련됐다.

군 관계자는 “마을 어르신들이 그리 힘들지 않게 할 수 있는 간단한 소일거리 활동으로 경제·심리적 여유를 가질 수 있게 돼 긍정적인 효과가 상당하다”며 “이번 시범사업은 농촌 어르신들의 자긍심을 높이는 한편 주민들 간의 화합을 다지는데도 도움이 되고 있다”고 말했다.

