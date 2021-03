GH, 스마트 건설기술 '건설정보모델링' 확대 도입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 스마트 건설기술인 건설정보모델링(BIM) 기법을 확대한다.

BIM 기법은 3차원 정보모델을 기반으로 건축물의 모든 정보를 통합적으로 활용해 설계품질 및 생산성 향상, 효율적 유지관리를 가능하게 하는 스마트 건설기술이다.

지난 해 GH는 국토교통부가 발표한 '스마트 건설기술 로드맵'에 선제적으로 대응하기 위해 ㈔빌딩스마트협회와 업무협약을 체결하고 산학연관 자문단을 구성했다.

이를 통해 건설공기업 최초로 유지관리 단계를 고려한 BIM 가이드라인을 마련했다.

GH는 올해 일반 건축물 분야에 추진 중인 BIM 기법을 주택 및 단지 분야로 확대할 계획이다.

GH는 이를 위해 2023년까지 ▲단지분야 BIM 가이드라인 수립 ▲BIM 표준 라이브러리 구축 ▲BIM 클라우드 및 협업 플랫폼 구축 ▲BIM 전문인력 양성 등 4차 산업시대 스마트 건설기술을 선도할 세부 실행과제를 추진한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr