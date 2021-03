"행복도 배움·연습 필요해...”…'종로 행복학교' 첫 발

종로구,30일 오전 10시30분 청운문학도서관에서 '종로 행복학교(가칭) 운영을 위한 업무협약' 맺어...(사)행복가교와 관련 교육 프로그램의 공동 개발과 협력 등 약속하는 자리...종로만의 행복교육 위한 실무추진단 구성, 프로그램 기획·운영 등...5월까지 협업 통해 교육과정 만들고 6월부터 본격 운영 예정

[아시아경제 박종일 기자] 종로구는 다년간 행복정책 선두주자로 활동해 온 소중한 경험과 성과를 자양분 삼아 주민 행복을 한 단계 끌어올리기 위한 ‘종로 안녕지수 반올림 프로젝트’를 추진 중이다.

그 일환으로 30일 오전 10시30분 청운문학도서관(자하문로36길 40)에서 (사)행복가교와 종로 행복학교(가칭) 운영을 위한 업무협약을 맺고 행복에도 ‘배움’과 ‘연습’이 필요하다는 믿음 하에 본격적으로 관련 교육을 펼치려고 한다.

이날 협약은 ▲행복교육 프로그램 공동 개발과 운영 ▲행복교육 활성화를 위한 교육자원 공동 활용 ▲지역사회의 행복인식 확산에 필요한 공동협력 등을 약속하는 자리다.

행복을 가르치는 전현직 교사들의 모임 (사)행복가교(이사장 한원경)는 국내 최고의 행복연구기관인 서울대 행복연구센터와 연대해 행복 교과서 및 교과지침서 기획 지원, 교육 콘텐츠를 개발·운영하는 비영리 단체다.

이번 협약에 따라 종로만의 행복교육을 위한 실무추진단(TF)을 구성, 프로그램을 기획·운영할 예정이다. 서울대 행복연구센터는 교육 내용의 자문과 감수를 맡는다.

구는 오는 5월까지 두 기관과 협업을 토대로 교육과정을 만들고 6월부터 행복원리 정립, 행복실습 등 진행을 위해 ‘종로 행복학교(가칭)’를 운영할 계획이다.

종로 행복학교(가칭)는 행복을 추구해야 할 대상으로 바라볼 수 있도록 ‘올바른 관점’을 알려주는 어른성장학교로 조성된다.

한편 종로구는 지난 2015년부터 주민행복을 구정 운영의 최우선 가치로 삼고 다양한 관련 정책을 펼치고 있다. 같은 해 1월 전국 최초로 행복 전담팀을 신설, 2017년 서울시 최초 ‘주민 행복 증진 조례’를 제정, 2018년에는 종로 행복지표를 개발했다.

또 주민 참여를 바탕으로 종로의 행복을 논하고 실행하기 위한 종로행복드림프로젝트를 진행하는 등 주민 행복을 실질적으로 증진시키기 위한 방안을 찾고자 꾸준히 노력해 왔다.

이달 23일에는 관련 정책에 각계각층 의견을 녹여내고 민·관·학 행복 거버넌스 구축을 위해 주민, 전문가, 구의원 등으로 구성된 주민행복위원회를 출범시키기도 했다.

김영종 구청장은 “모든 정책의 최종 목표는 바로 주민 행복”임을 강조하면서 “행복학교 운영으로 작지만 의미 있는 변화를 이끌어 내 모두가 더불어 행복한 지역사회를 만들겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr