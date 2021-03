간호협회 "의료진 위로는 커녕"…文 대통령 백신 접종 간호사 협박 중단 촉구

'백신 바꿔치기' 의혹 대해 "의료인의 정상적 행동"

"간호사에 대한 협박, 조롱 중단하지 않으면 법적 조치"

[아시아경제 임주형 기자] 대한간호협회(간협)가 문재인 대통령의 코로나19 백신 접종을 담당한 간호사를 향한 신상 털기, 욕설, 협박 등을 중단해 달라고 촉구했다.

간협은 29일 성명서를 내고 "백신 접종 간호사에 대한 협박과 조롱을 중단하지 않는다면 법적 조치 등 모든 수단을 통해 간호사를 보호할 것"이라고 밝혔다.

간협은 해당 간호사가 백신을 접종하기 전 '바꿔치기'를 했다는 의혹에 대해서도 "간호사의 백신 접종 동작이나 동선, 리캡핑(뚜껑 다시 씌우기) 등 모든 행위는 감염관리 지식에 기반을 둔 의료인의 정상적인 행동"이라고 반박했다.

그러면서 "전혀 확인되지 않은 의혹만으로 신상 털기와 욕설, 협박 그리고 조롱을 하는 반인권적인 행태는 어떠한 이유라도 용납될 수 없다"며 "1년2개월간 코로나19 최전선에서 국민의 생명과 안전을 위한 헌신으로 심신이 힘들고 지친 간호사에게 위로는커녕 사기와 자존감을 실추시키는 행태를 대한간호협회는 결코 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.

앞서 문 대통령 부부는 지난 23일 서울 종로구 보건소에서 영국 제약사 아스트라제네카(AZ)가 옥스퍼드대와 협력해 개발한 코로나19 백신을 접종했다.

문 대통령의 당시 백신 접종 과정은 녹화 방송으로 공개됐는데, 해당 장면을 두고 일부 누리꾼들이 '백신 바꿔치기' 의혹을 제기했다.

한 누리꾼은 당시 인터넷 커뮤니티에 올린 글에서 "캡(뚜껑) 열린 주사기로 주사약 뽑고 파티션(가림막) 뒤로 가더니 캡이 닫혀있는 주사기가 나온다"며 백신을 접종한 간호사가 AZ 백신을 다른 백신으로 바꾼 게 아니냐고 주장했다. 해당 게시글이 여러 커뮤니티·사회관계망서비스(SNS) 등에 퍼지면서 논란이 커졌다.

일부 보수 단체는 문 대통령에게 백신을 접종한 종로구 소속 간호사에게 욕설을 하기도 한 것으로 전해졌다.

복수 매체 보도를 취합하면, 일부 단체와 개인 등이 종로구 보건소로 연락해 해당 간호사에 대해 "양심 선언을 해야 한다", "제대로 말하지 않으면 가만두지 않겠다" 등 협박을 한 것으로 전해졌다.

또 일부 온라인 커뮤니티에서는 해당 간호사의 주소 등 신상정보가 노출되기도 했으며, 보수 성향 유튜브 채널 '가로세로연구소'(가세연)는 다음날(24일) 해당 간호사를 조롱하는 듯한 영상을 게재해 논란이 불거지기도 했다.

해당 채널이 올린 영상 썸네일(Thumbnail·영상 시작화면)을 보면, 문 대통령과 간호사의 얼굴 밑에 '나의 물컹한 팔뚝을 뚫고 들어온 그녀의 달콤한 주삿바늘', '솜씨 좋은 간호사', '간호사의 비밀' 등 문구가 삽입된 모습이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr