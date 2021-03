순천시, 코로나 예방접종센터에서 그림 전시회로 마음치유까지

미술관같은 힐링공간에서 백신접종 시작

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 내달 1일부터 시작되는 75세 이상 어르신의 화이자 백신접종에 심리적 안정감을 고취시키기 위해 전국 최초로 예방접종센터를 미술관으로 재탄생시켰다고 29일 밝혔다.

시는 예방접종센터인 순천대 국제문화컨벤션관이 당초 전시공간인 점에 착안해 접종자에게 심리적 안정감을 줘 어르신들이 안심하고 접종할 수 있도록 ‘머무름...쉼’이란 제목으로 접종 동선에 따라 그림 20점을 설치, 전시회도 같이 진행한다.

시는 주·야간, 단기보호 노인시설 등 1100여 명을 우선접종하고, 예방접종센터에서 가까운 지역 어르신 3000여 명을 시작으로 백신 수급 상황에 따라 순차적으로 접종할 계획이다.

한편, 지난 26일 코로나19 예방접종에 대비해 이상반응 대응, 접종센터 내 돌발 상황 등을 고려한 모의훈련까지 마쳤다.

시 보건소 관계자는 “시민들이 안전하게 접종받을 수 있도록 접종센터 환경을 촘촘하게 준비했으니, 시민들께서는 안심하고 예약된 일자에 원활한 접종이 이뤄질 수 있도록 협조해 주시길 부탁드린다”고 전했다.

