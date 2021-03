한화솔루션, 이시간 주가 +1.78%.... 최근 5일 개인 75만 4216주 순매도

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,450 전일대비 750 등락률 +1.57% 거래량 1,611,486 전일가 47,700 2021.03.29 12:53 장중(20분지연) 관련기사 삼성-LG 협력 발표!! 경기회복 최대 수혜 株’ 지금 저점 매수하세요한화솔루션, 이시간 주가 -0.62%.... 최근 5일 개인 64만 2185주 순매도4월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리 close 은 29일 오후 12시 31분 현재 전일보다 1.78% 오른 4만 8550원에 거래되고 있다. 거래량은 156만 1937주로 전일 거래량 대비 62.18% 수준이다. 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,450 전일대비 750 등락률 +1.57% 거래량 1,611,486 전일가 47,700 2021.03.29 12:53 장중(20분지연) 관련기사 삼성-LG 협력 발표!! 경기회복 최대 수혜 株’ 지금 저점 매수하세요한화솔루션, 이시간 주가 -0.62%.... 최근 5일 개인 64만 2185주 순매도4월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리 close 은 가성소다, PVC 등 석유화학제품 제조 및 판매업체로 알려져 있다.

3월 25일 키움증권의 이동욱 연구원은 'IHS에 따르면 강한 수요 및 제한된 신증설로 PVC는 업싸이클이 예상됨. 작년 코비드19로 세계 PVC 가동률은 78%로 감소하였지만, 올해는 81%, 2025년에는 90% 수준으로 가파르게 상승할 전망. 참고로 동사의 연결(중국 법인 포함) PVC 생산능력은 113만톤으로 세계 12위권 PVC 업체. 한편 LDPE 또한 병산품인 EVA의 수급이 타이트한 가운데, 대규모 증설 제한으로 보수적으로도 내년까지는 현재의 강력한 업황이 유지될 가능성이 큼. '이라며 한화솔루션의 목표가를 6만 8000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 한화솔루션을 75만 4216주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 5만 5970주 순매수, 69만 1364주 순매수 했다.

