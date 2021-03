[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 프리미엄 식품관 건강매장에서 점점 더워지는 계절 아이들이 건강하게 마실 수 있는 음료를 선보이고 있다. 엄선한 6년근 홍삼에 새콤달콤한 과즙과 식물혼합농축액이 함유돼 맛과 건강을 동시에 느낄 수 있는 제품으로 내달 11일까지 20% 할인 판매한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr