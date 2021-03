우리銀 "청약저축 가입하고 다양한 경품 받아가세요"

5월 31일까지 청약저축 신규가입 고객, 추첨 통해 경품 제공

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 2021년 새봄을 맞아 '새봄 새출발! 청약저축 가입해봄' 이벤트를 5월31일까지 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 주택청약종합저축, 청년우대형 주택청약종합저축 신규가입 고객을 대상으로 갤럭시 버즈라이브 무선이어폰(10명), 커블체어(150명)를 추첨을 통해 제공한다.

또한 주택청약종합저축에서 청년우대형 주택청약종합저축으로 전환 가입한 고객도 이벤트 대상에 포함된다. 자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리 원(WON) 뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

주택청약종합저축은 국민주택·민영주택 분양 우선권이 주어지는 상품으로 매월 2만원 이상 50만원 이내에서 자유롭게 납입 가능하다. 다만 청년우대형 주택청약종합저축은 만 19~34세의 연소득 3000만원 이하 무주택세대주 등의 조건 충족 시 가입할 수 있다.

금리는 2년 이상 가입 시 이날 현재 주택청약종합저축 최대 연 1.8%, 청년우대형 주택청약종합저축 최대 연 3.3%가 적용된다.

우리은행 관계자는 "새봄을 맞아 내 집 마련과 저축을 시작하는 고객을 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 우리은행을 거래하는 고객 모두가 만족할 수 있는 서비스와 혜택을 담은 이벤트를 제공하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr