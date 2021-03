"3분기 괌 허니문 미리 예약" 롯데호텔 괌, 프로모션

사전예약권 형태 미래 출국객 프로모션…허니문 수요 잡기 나서

롯데호텔 괌 투숙, 면세 쇼핑 최대 50% 할인 등 허니문 상품 출시



[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 괌은 롯데면세점 및 참좋은여행과 손잡고 '희망을 예약하세요' 프로모션을 출시해 신혼 여행객 잡기에 나선다고 29일 밝혔다

'희망을 예약하세요' 프로모션은 2020년 2월부터 2021년 8월 사이 결혼한 신혼부부 대상으로 허니문 특전이 포함된 4박5일 괌 여행 상품이다. 투몬 비치의 에메랄드빛 해변과 하얀 산호 모래가 보이는 롯데호텔 괌에서의 허니문은 4월14일부터 롯데면세점과 참좋은여행 홈페이지를 통해 예약 가능하다. 여행 기간은 7월21일부터 9월18일 사이다. 예약 시 청첩장이나 결혼 확인 서류 제출이 필요하다.

프로모션 특전은 롯데호텔 괌 객실 4박, 조식 1인, 객실 당 와인 1병과 웰컴 커티시(케이크 또는 과일 중 선택), 수영장 카바나 1회 이용권, 공항 픽업·샌딩, 롯데면세점 혜택, 괌 투어권 1매, 진에어 전세기 왕복 항공권 1매로 구성됐다. 가격은 124만원부터며 예약금은 1만원이다. 출발일까지 한국과 괌 양국 간 자가 격리 의무가 해제되지 않을 경우 예약금 포함 100% 환불 가능해 사전 예약에 대한 부담감을 낮췄다. 세금 및 봉사료 포함.

롯데인터넷면세점에서 사용 가능한 적립금 3종과 20% 할인이 가능한 퍼플 등급 업그레이드를 포함, 최대 50% 할인 혜택도 주어진다. 오프라인 시내면세점에서도 구매 금액에 따라 최대 60만원 상당의 선불카드인 LDF PAY를 제공한다. 선착순 700명은 온라인 최상위 등급인 '블랙'으로 추가 업그레이드를 제공한다.

신혼부부를 위한 사연 이벤트도 있다. 롯데면세점으로 신혼여행에 담긴 사연을 보내주면 추첨을 통해 총 35명에게 선물할 예정이다. '희망을 예약하세요' 프로모션 초대권, 국내 롯데호텔 숙박권, 롯데면세점 선불카드 최대 100만원 상당 등 풍성한 경품을 준비했다. 사연을 보낼 곳은 롯데면세점 웹사이트에서 추후 공지 예정이다.

조종식 롯데호텔 해외영업본부장은 "해외 여행에 대한 기대감이 높아짐에 따라 사전예약권 형태의 상품을 개발했다"며 "국내 롯데호텔에서 허니문을 보내면 내년도 해외 롯데호텔 숙박을 무료로 제공하는 패키지, 괌 신혼여행 프로모션 등과 같이 글로벌 호텔 그룹의 강점을 살린 상품을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

