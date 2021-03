“전국 스타트업 모여라” 2021 B-스타트업챌린지 개최 … ‘창업 메카’ 부산서 꿈을 이루세요

전국 규모 부산창업투자경연대회, 투자금 총 3억원, 4월 16일까지 접수



창업 5년 이내 기업 대상, 수도권 민간투자사 심사, 후속투자 기회제공

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 총투자금 3억원을 걸고, 우수한 아이템과 기술을 가진 창업기업을 뽑는 전국 대회가 부산에서 열린다.

부산시(시장권한대행 이병진)는 29일부터 4월 16일까지 제3회 ‘2021 B-스타트업 챌린지’ 대회에 참가할 창업기업을 모집한다고 밝혔다.

B-스타트업 챌린지 대회는 지역 창업 생태계 경쟁력 강화를 위해 우수 아이템과 기술을 보유한 전국 스타트업을 대상으로 하는 창업투자경진대회이다. 2019년 시작으로 올해 3회째를 맞이한다.

총 3억원의 투자금을 걸고 전국 5년 이내 창업기업들을 대상으로 연다. 부산시와 BNK부산은행, 부산문화방송이 공동 주최하고 부산경제진흥원이 주관하는 전국 단위의 창업기업 투자유치 대회다.

올해 대회 투자금은 지난해 제2회 대회보다 1억원이 늘었다. 대상 1억 3000만원, 금상 8000만원, 은상 5000만 원, 동상 3000만원, 특별상 1000만원으로 BNK부산은행에서 전액 출자한다.

투자금은 지분투자를 기본으로 진행하되 지분율 15% 초과분에 대해서는 추후 협의를 통해 상금으로 전환할 예정이다.

BNK벤처투자, 한국액셀러레이터협회를 비롯해 수도권의 민간 투자사들이 심사위원 등으로 대거 참여해 투자를 희망하는 창업기업들에는 좋은 기회가 될 전망이다.

이번 대회 연계 특전으로 본선 진출 10개사에 대해 부산은행의 'SUM인큐베이터' 프로그램 지원을 제공하고, 부산문화방송은 대회 수상기업을 대상으로 별도의 홍보방송 프로그램을 제작하는 등 다양한 후속 지원을 마련했다.

대회 참가신청은 오는 4월 16일까지 부산경제진흥원 창업지원센터 홈페이지를 통해 온라인으로 접수한다. 4월 서면심사와 5월 대면심사와 예선대회를 통해 최종 선정된 10개사가 6월 10일 BNK부산은행에서 열리는 본선에 진출하게 된다.

앞서 제2회 대회 수상기업인 ㈜웨인힐스벤처스는 10억원이 넘는 후속투자와 BNK부산은행 예금상품 등 영상 제작 계약을 체결했다.

또 ㈜에이아이플랫폼은 부산시 블록체인 기반 의료마이데이터 플랫폼 사업자로 선정됐다. ㈜소닉더치코리아는 러시아 쥬얼리 판매업체와 21만불 수출 계약을 달성하는 등의 성과를 거뒀다.

이병진 부산시장 권한대행은 “지난해 제2회 대회 수상기업들이 매출 증대, 고용 증가, 다양한 후속 투자 등을 통해 폭발적인 성장을 하고 있다”면서 “무한한 잠재력과 성장 가능성을 선보일 기회에 전국 우수 창업가들의 관심이 기대된다”고 말했다.

자세한 사항은 부산시 일자리창업과 또는 부산경제진흥원에 문의하면 된다.

