[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남 일대에서 서울시장 보궐선거 후보자의 선거 벽보가 잇따라 훼손돼 경찰이 수사에 나섰다.

28일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 강남구 학동역 인근과 논현동 주거지역에 게시된 선거 벽보가 훼손됐다는 관할 공무원의 신고를 접수했다.

학동역 인근에 게시된 선거 벽보는 전체가 사라졌고 논현동에 설치된 벽보는 박영선 더불어민주당 후보와 허경영 국가혁명당 후보의 포스터가 일부 훼손된 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 용의자를 추적하고 있다"며 "훼손된 벽보는 새것으로 다시 게시됐다"고 했다.

